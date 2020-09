SM – Inter, Skriniar resta sul mercato: Conte pronto ad accogliere due arrivi

Cambia molto la difesa dell’Inter, stravolta tra arrivi e addii al secondo anno di Antonio Conte. Sottolineano a SportMediaset: “Diego Godin, forse la delusione più grande, non ha mai pienamente convinto ed ha pagato a caro prezzo l’adattamento alla difesa a tre. Il futuro potrebbe essere ancora in Italia, al Cagliari a zero. Anche Skriniar è tra i cedibili, l’Inter attende l’offerta giusta. L’unico incedibile resta De Vrij, per il quale è stata rifiutata l’offerta del Barcellona. Verso l’addio anche Ranocchia, mentre resistono D’Ambrosio e il giovane Bastoni, che studia per diventare grande. Il reparto potrebbe accogliere, oltre a Darmian, anche Kumbulla, per il quale la Lazio si è defilata”.