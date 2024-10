Già nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione per la quale il Manchester United avrebbe messo nel proprio mirino Simone Inzaghi non solo per la prossima stagione. I Red Devils da tempo sono scontenti del rendimento di Ten Hag, che ha iniziato il nuovo anno con 3 sconfitte nelle prime 6 giornate ed un dodicesimo posto momentaneo che ne evidenzia i problemi, visto che il divario dalle prime posizioni (8 punti dal Liverpool capolista, 7 da City e Arsenal dopo appena 6 partite) è già importante.

Nelle ultime ore, il nome di Simone Inzaghi per lo United è diventato piuttosto caldo perché, secondo Tancredi Palmeri, ci sarebbe stato un contatto in questi giorni tra le parti per un clamoroso tentativo dei Red Devils a stagione in corso. Fabrizio Biasin fa il punto della situazione, confermando il tentativo: