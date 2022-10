Inter-Roma, Inzaghi al bivio: primo dentro-fuori. Non vincere può compromettere…

La sfida contro la Roma di oggi rappresenta un primo snodo fondamentale per l'avventura del tecnico all'Inter

Alessandro De Felice

Una partita che vale tanto, tantissimo. A San Siro, a partire dalle 18, ci si gioca molto più di tre punti. Inter-Roma metterà di fronte due squadre dalle grandi ambizioni che in questo avvio di stagione, per motivi differenti, non hanno convinto a pieno.

Tuttosport analizza l'avvio di stagione della formazione di Simone Inzaghi, reduce dal k.o. alla Dacia Arena contro l'Udinese prima della sosta.

"L’Inter ha già messo insieme tre sconfitte - furono quattro nel campionato ’21-22 - e mostrato grosse difficoltà a tutte le latitudini, tecnica, fisica e psicologica".

Per il quotidiano Inzaghi può compromettere già la stagione ad inizio ottobre in un crocevia in cui si gioca tanto, forse tutto:

"È chiaro che la gara di oggi sia qualcosa di molto simile a un bivio per Inzaghi: vincere rimetterebbe in carreggiata l’Inter che martedì sarà attesa da un altro dentro-fuori, questa volta in Champions, contro il Barcellona; non raccogliere bottino pieno o addirittura perdere, potrebbe incrinare definitivamente la stagione e il cammino dell’allenatore, comunque confermato dalla società".