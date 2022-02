Inter-Roma, un “classico” con alle spalle 5 finali: i precedenti in Coppa Italia

Nerazzurri e giallorossi non si affrontano in Coppa da 9 anni, ma in passato hanno scritto pagine di storia

Fabio Alampi

Va in scena domani a San Siro la sfida tra Inter e Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Una partita che, nella storia della competizione, è andata in scena parecchie volte, regalando diverse pagine indimenticabili: sono 21 i confronti tra nerazzurri e giallorossi, con ben 5 finali in 6 edizioni tra il 2005 e il 2010 (di cui 4 consecutive). Un vero e proprio classico, anche se l'ultimo incrocio risale a 9 anni fa: semifinale dell'edizione 2012/13, con i capitolini che vinsero sia all'andata che al ritorno (2-1 all'Olimpico e 2-3 a San Siro).

Dal primo trionfo dell'era Mancini al Triplete

La doppia sfida del giugno 2005 rappresentò il primo trionfo dell'era Mancini: l'Inter si impose in trasferta con una doppietta di Adriano e chiuse i conti a Milano con Mihajlovic. Stesso copione un anno dopo: all'Olimpico segna Cruz, Mancini (il brasiliano) segna l'1-1. A San Siro non c'è storia: Cambiasso segna al volo uno dei gol più belli della sua storia nerazzurra, poi ancora Cruz e Martins fissano il 3-1 che vale la seconda Coppa Italia consecutiva. Dopo due trofei interisti, la Roma si prende una doppia rivincita nel 2007 e nel 2008. Dopo aver monopolizzato la finale per 4 stagioni consecutive, nerazzurri e giallorossi si prendono un anno di pausa (nel quale si sfidano ancora, ma questa volta ai quarti), per poi ritrovarsi nel 2010: è l'edizione del calcione di Totti a Balotelli, del gol decisivo di Milito, del primo mattone dello storico Triplete interista.

Bilancio favorevole ai nerazzurri

In totale sono 21 le sfide tra Inter e Roma in Coppa Italia, di cui ben 13 volte tra il 2005 e il 2013: il bilancio è in favore dei nerazzurri, che hanno vinto 12 volte contro le 7 dei giallorossi, con 2 pareggi. La forbice aumenta ancora di più prendendo in esame solamente le partite giocate a San Siro: solo due successi a fronte di otto sconfitte per i capitolini, l'ultima delle quali nel gennaio 2009 - sempre ai quarti di finale - per 2-1 grazie alle reti di Adriano e Ibrahimovic, inframezzate dal momentaneo pareggio di Rodrigo Taddei.