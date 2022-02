Inter, con la Roma sarà turnover light. Perisic, arriva la buona notizia

La testa è già alla Roma, senza dimenticare che sabato la capolista va a Napoli e mercoledì 16 riceve il Liverpool

Alternative là davanti non ce ne sono, perché Correa migliora ma ne avrà ancora per un paio di settimane, mentre Caicedo andrà gestito. Ieri era in tribuna per un affaticamento agli adduttori. Lo staff medico e Inzaghi, che conosce Felipe fin troppo bene, dovranno decidere se portarlo in panchina contro la Roma oppure optare per qualche giorno di lavoro mirato per non rischiare ricadute. Buone notizie infine per Perisic, uscito durante il derby per dei crampi al polpaccio. Il croato non verrà nemmeno sottoposto ad esami, se non sarà titolare contro la Roma sarà soltanto per turnover", si legge