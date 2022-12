Inter-Salisburgo, borsino: Mkhitaryan piace, Dimarco sprinta. Che bel messaggio Gosens

L'Inter travolge il Salisburgo e continua a lanciare ottimi segnali da Malta. Un secco 4-0 con Mkhitaryan e gli esterni in grande spolvero

L'Inter travolge il Salisburgo e continua a lanciare ottimi segnali da Malta. Dopo il 6-1 contro il modesto Gzira, arriva un 4-0 di ben altra caratura contro una squadra che ha giocato la Champions. Ottima Inter, ottimo ritmo e condizione già buona per la squadra di Simone Inzaghi.

Schierato in appoggio a Dzeko, segna un gol e mezzo. E altri due potevano arrivare. La gamba risponde bene

Sulla sinistra è imprendibile. Consueta scorpacciata di cross per i compagni e assist perfetto per Mkhitaryan

Segna (in fuorigioco) il primo gol in maglia nerazzurra. Guida una difesa che non subisce gol ed è sempre una buona notizia