Conte: “Bastoni-Brozovic? Deciderò oggi. Lautaro? Persona seria. L’allarme coronavirus…”

APPIANO GENTILE – Vigilia di campionato in casa nerazzurra. L’Inter – dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Ludogorets in Europa League – si tuffa nuovamente in campionato dove attualmente è terza alle spalle di Juventus e Lazio. Antonio Conte, come di consueto, ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella Media House del Suning Training Center di Appiano Gentile. FcInter1908.it vi riporta la diretta testuale con le parole del tecnico.

Queste le parole del tecnico: “Difficoltà? Affrontiamo una squadra in salute nonostante l’ultima sconfitta che può far sembrare che non ci sia stata gara, hanno un tecnico di grande esperienza, con una rosa di buona qualità con gente d’esperienza come Quagliarella che sorprende di anno in anno. Dovremo fare grande attenzione sapendo che sarà una gara dove dobbiamo ottenere tre punti”

TEMPI – “Giocando giovedi diventa difficile perchè hai un giorno per preparare la gara, cambiare strategia ecc…non c’è tantissimo tempo ma dobbiamo abituarci. Sulla questione dell’intensità siamo preparati a portarla per tutta la partita ma questa dipende a volte anche dall’avversario”

CORONAVIRUS – “Penso che alla fine bisogna sempre essere equilibrati in tutte le situazione, cercare di non creare grossi allarmismi, al tempo stesso bisogna essere attenti a non sottovalutare la situazione. L’aspetto sanitario in Italia si sta occupando della situazione e faremo ciò che ci dicono”

LAUTARO – “Nessuna interferenza, il ragazzo è serio e concentrato, sta facendo bene e deve continuare, ha margini di crescita e rispetto allo scorso anno è cresciuto in maniera impresisonante e ha ancora margine. Un ragazzo serio, si impegna e lavoro e sono contento di averlo a disposizione”

RUSH FINALE – “Cosa può pesare? Ribadisco un concetto trito e ritrito, noi dobbiamo guardare e pensare a noi stessi, cercando di migliorare gara dopo gara. Non dimentichiamo l’Atalanta che si sta confermando nel nostro campionato. Il nostro percorso è il nostro percorso, quello che dobbiamo fare, ci possono essere delle cadute ma non dobbiamo farci prendere da ansie particolari”

BROZOVIC – BASTONI – “Ieri entrambi hanno partecipato all’allenamento, oggi abbiamo una seduta importante per capire se avranno recuperato e poi prenderò la mia decisione”

SITUAZIONI ALTERNATIVE – “Dipende dalle garanzie che il sistema potrà dare. In alcune gare dove c’è maggior facilità ci sarà la possibilità di iniziare a provare qualcosa di diverso ma tutto va provato in fase offensiva e difensiva, serve equilibrio e vedremo se avremo il tempo necessario per attuare qualche situazione nuova”