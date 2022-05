Inter-Sampdoria, domani la ripresa ad Appiano. Tutto esaurito: in vendita anche…

Il punto sui nerazzurri nella settimana che culminerà nell'ultimo turno di campionato: la fiammella della speranza è ancora accesa

Vincere e sperare. L'Inter di Simone Inzaghi non può fare altro domenica pomeriggio nel match in programma contro la Sampdoria al Meazza. Sarà difficile, ai limiti dell'impossibile, ma i nerazzurri hanno l'obbligo di provarci. Con loro ci sarà per l'ennesima volta la spinta di uno stadio pienissimo, pronto a tributare il giusto omaggio ai calciatori anche in caso di secondo posto al termine di una stagione molto lunga e difficile.

Dal sito della Gazzetta dello Sport arriva il punto sulla squadra che domani torna ad Appiano Gentile: "Due giorni di riposo da passare in famiglia (gita a Gardaland per Perisic) e ripresa fissata per domattina per i giocatori dell'Inter che vogliono finire alla grande una stagione interminabile che ha già portato in bacheca due trofei. Inzaghi e i suoi però non vogliono lasciare nulla di intentato anche sul fronte scudetto. Il destino è in mano del Milan, cui basterà un pareggio a Reggio Emilia. Ma prima i nerazzurri devono pensare a battere la Samp in un Meazza di nuovo esaurito. Il club infatti ha messo in vendita le ultime manciate di biglietti, congelate per capire se il match avrebbe avuto ancora un peso nella lotta scudetto".