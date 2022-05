Inter-Sampdoria, le formazioni UFFICIALI: c’è Correa al fianco di Lautaro

Le scelte di Inzaghi e Giampaolo per la gara che alle 18 chiude il campionato nerazzurro

Ultimo giro. L'Inter chiude oggi la stagione contro la Sampdoria al Meazza e il fiato nell'ambiente nerazzurro non può che essere sospeso. Per il gran finale non basta una vittoria contro i blucerchiati, servono buone notizie dal Mapedi Stadium dove in contemporanea si giocherà Sassuolo-Milan. I rossoneri arrivano a questo turno con due punti in più e il favore negli scontri diretti che gli mette a disposizione anche la possibilità di sollevare lo scudetto arrivando a pari punti. Serve una sconfitta della squadra di Pioli e gli interisti sanno che non sarà per nulla facile, ma non per questo smetteranno di incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto.