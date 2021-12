Inter-Sanchez, lontani gli sfoghi social: “Ma a gennaio cambia tutto se…”

Sono lontani i tempi del malumore e degli sfoghi via social, per un rendimento a singhiozzo e una stagione che proprio non voleva decollare

Marco Astori

C'è anche Alexis Sanchez tra gli uomini del momento dell'Inter. Il cileno, infatti, dopo un avvio di stagione nelle retrovie e pieno di polemiche, ha ora cominciato ad ingranare entrando con forza nelle rotazioni di Inzaghi. Spiega il Corriere dello Sport: "Sono lontani i tempi del malumore e degli sfoghi via social, per un rendimento a singhiozzo e una stagione che proprio non voleva decollare. Sanchez si è rimesso in carreggiata, l'Inter non ha urgenze nel mercato di gennaio anche se – con quell'ingaggio pesante da sette milioni all'anno – ragionerebbe di buon grado di fronte a possibili offerte. Un anno e mezzo fa, in piena corsa per vincere l'Europa League con l'Inter, Sanchez si riaggregava al gruppo nerazzurro dopo la rescissione con lo United.

A condizione però di un mega-ingaggio: Ausilio e Marotta gli hanno garantito uno stipendio extra-large, quello che adesso appesantisce un po' il club. Questa stagione era cominciata con Sanchez quarta punta, e praticamente separato in casa. Un imbarazzo culminato, dopo l'esclusione contro il Sassuolo, col messaggio del cileno («Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai») a rivendicare più spazio. In quel momento, Sanchez era fermo a soli settanta minuti – il totale dei suoi subentri – nell'arco di nove partite tra campionato e Champions League. Adesso invece ha preso il finale del girone di andata per il verso giusto".