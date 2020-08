Inter, Alexis Sanchez: “Contento di restare, ho trovato una famiglia. Qui per vincere”

Alexis Sanchez rimane all’Inter e dopo l’annuncio ufficiale arrivato oggi, dai social nerazzurri lancia il suo messaggio per i sostenitori nerazzurri: “Ciao tifosi dell’Inter, sono contento di restare qua con voi, ho voglia di restare qua perché ho trovato una famiglia, uno staff, in generale tutti hanno voglia di vincere e lottare per qualcosa per questo club. Ho fame e voglia di vincere qualcosa perché voglio che siamo contenti. Sono contento di stare qua con voi, sono qua per vincere, sono felice di rimanere. Un abbraccio”.

(Fonte: inter.it)