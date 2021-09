Inter, Sanchez torna ad allenarsi col pallone: “Finalmente insieme”

Procede a gonfie vele il percorso dell'attaccante cileno verso il rientro: presto si allenerà in gruppo

Il rientro di Alexis Sanchez è sempre più vicino. L'attaccante cileno, dopo aver saltato anche gli impegni con la nazionale, ha messo nel mirino le prossime gare di campionato. Simone Inzaghi spera di poter contare prima possibile anche sul cileno, considerando che l'Inter è attesa da una serie ravvicinata di impegni dal coefficiente di difficoltà non indifferente.

Presto arriverà il momento del ritorno in gruppo, ma già oggi è da segnalare una novità importante. El Niño Maravilla, come testimoniano le foto postate da lui stesso su Instagram, ha ripreso ad allenarsi col pallone. "Finalmente insieme", ha scritto il calciatore sottolineando la gioia per aver ripreso a coltivare il feeling con il suo compagno di sempre.