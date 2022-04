Inter, sarà Ceballos il vice di Brozovic: “Sì di Inzaghi, Ausilio ha già…”

Nei discorsi preliminari per programmare la stagione che verrà, come priorità è stata evidenziata proprio la necessità di trovare un vice a Brozovic

E' già da tempo cominciata la preparazione in casa Inter della stagione che verrà: i dirigenti stanno infatti cercando i profili più adeguati per mantenere più alta possibile la competitività della rosa nerazzurra. E, come scrive Tuttosport, è già stata individuato l'obiettivo imprescindibile: "Nei discorsi preliminari per programmare la stagione che verrà, come priorità è stata evidenziata proprio la necessità di trovare un vice a Brozovic, onde scongiurare il rischio di ricadere nuovamente nel panico a ogni suo acciacco muscolare.