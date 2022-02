Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali: Gagliardini e Darmian titolari, Sanchez con Lautaro

Le scelte di Simone Inzaghi e Alessio Dionisi in vista di Inter-Sassuolo

Quella contro il Sassuolo per l'Inter è una partita che vale molto, soprattutto alla luce del pareggio inaspettato del Milan in casa della Salernitana. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Brozovic, al suo posto ci sarà Barella. Gagliardini e Calhanoglu completano il centrocampo. Sulle fasce turno di riposo per Dumfries, a destra c'è Darmian, mentre a sinistra Perisic. In difesa Dimarco sostituisce Bastoni, de Vrij e Skriniar completano il pacchetto arretrato. In attacco spazio alla coppia Lautaro-Sanchez.