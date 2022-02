Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Lautaro-Sanchez in avanti, in difesa c’è Dimarco

E' una giornata potenzialmente decisiva. L'Inter deve battere il Sassuolo per tornare capolista della Serie A e allungare

E' una giornata potenzialmente decisiva. Il Milan ha lasciato punti per strada, il Napoli non avrà vita facile a Cagliari, dove l'ex Mazzarri proverà a sgambettare gli azzurri di Spalletti per accumulare punti salvezza.

E così, con una partita in meno, l'Inter può tornare capolista della Serie A. Di certo, la partita contro il Sassuolo a San Siro non si preannuncia per nulla facile: i neroverdi nel Meazza nerazzurro hanno sempre creato vita difficile. Ma vincere, dopo un periodo con risultati alterni e caratterizzato da un calendario terribile, è un obbligo, anche per reagire alla sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Inzaghi dovrebbe puntare in difesa su Dimarco al posto dello squalificato Bastoni, mentre a centrocampo Barella agirà davanti alla difesa al posto di Brozovic (altro squalificato), con Gagliardini sul centro-sinistra. In attacco, invece, la coppia Lautaro-Sanchez. Ecco le probabili formazioni: