Inter-Sassuolo, UFFICIALE: la Lega Serie A rinvia la gara a data da destinarsi

La Lega si è espressa in via ufficiale sul rinvio della gara dell'Inter a seguito della positività di 4 calciatori dei nerazzurri

Dopo la decisione dell'Ats, a seguito della positività di 4 calciatori dell'Inter, di rinviare la gara di sabato sera tra Inter e Sassuolo, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Lega di Serie A che conferma lo spostamento della partita. I quattro giocatori positivi dell'Inter sono Handanovic, D'Ambrosio, Vecino e De Vrij che sono in isolamento presso le proprie abitazioni e dovranno aspettare 10 giorni per sostenere un nuovo tampone. Stop agli allenamenti per l'Inter che potrà ritrovarsi ad Appiano Gentile a partire da lunedì.