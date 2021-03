Inter-Sassuolo, oggi l’ufficialità: si recupera il 7 aprile. No al 14: ecco perchè

La Lega comunicherà oggi il programma delle gare di campionato del mese di aprile, incluse le date dei recuperi

"Inter-Sassuolo verrà recuperata il 7 aprile. La data verrà ufficializzata oggi dalla Lega, insieme al programma di anticipi e posticipi per tutto il mese di aprile. Con ogni probabilità, il fischio d'inizio del match tra nerazzurri e neroverdi sarà alle 18.45, quindi in contemporanea con Juventus-Napoli. In questo modo, non ci sarebbero sovrapposizioni con la Champions, visto che l’Uefa preferisce avere la prima serata dedicata alle Coppe.