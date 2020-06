Inter-Sassuolo, le ultime: c’è Borja. Davanti il trio meraviglia. In difesa Conte ha scelto…

A distanza di nemmeno tre giorni dalla partita contro la Sampdoria, l’Inter di Antonio Conte torna in campo a San Siro contro il Sassuolo di De Zerbi. Alle 19.30 il fischio d’inizio. Vista la distanza ravvicinata rispetto all’impegno con i blucerchiati e l’obbligo di ottenere i tre punti per tenere vivo il sogno scudetto, l’allenatore nerazzurro si vede costretto a optare per un moderato turnover, così da permettere a qualche elemento della rosa di riprendere fiato. E così, sulla fascia destra dovrebbe Moses, in sostituzione di Candreva.

In mezzo al campo, invece, al posto di Gagliardini, titolare contro la Samp, giocherà dall’inizio Borja Valero al fianco di Barella. In difesa, Skriniar e Bastoni ai lati, con de Vrij (in vantaggio su Ranocchia) al centro. Confermato Eriksen dietro Lautaro e Lukaku. Ecco la probabile formazione dell’Inter secondo Sky Sport:

(Fonte: Sky Sport)