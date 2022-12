Inter, Satriano pedina di scambio? Si ragiona su questi due nomi con l’Empoli

L'Inter ragiona sul futuro di Satriano: può essere utilizzato come pedina di scambio con l'Empoli per questi due nomi

Alessandro Cosattini

“A Satriano manca solo il gol, ma sta facendo molto bene. Sta facendo esperienza, è un punto di forza per noi che deve crescere. Ha tutto per diventare giocatore importante”. Le parole sono di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, che sta allenando Satriano in questa stagione di Serie A. Con l’Inter - proprietaria del cartellino dell’attaccante - che osserva con grande attenzione la situazione. E ragiona sul futuro del giocatore, che può anche essere utilizzato come pedina di scambio proprio con l'Empoli. Ragionamenti in corso, è un’ipotesi sul tavolo al momento.

Il primo nome — Sì, perché l’Inter è interessata a due giocatori dell’Empoli considerati pronti per presente e soprattutto futuro. Il primo è Fabiano Parisi, esterno mancino sulla lista dei nerazzurri in caso di addio di Robin Gosens (in cerca di maggior spazio). Ha tanti estimatori il laterale, Lazio e Juventus su tutti in Italia, ma anche all'estero. L'Inter è alla finestra e monitora con costanza i suoi progressi.

Il secondo nome — Un altro profilo molto apprezzato da Marotta è quello di Tommaso Baldanzi, classe 2003 che ha scalato le gerarchie ed è esploso prima del previsto in casa Empoli. Un talento per presente e soprattutto futuro, seguito da vicino dagli scout nerazzurri. Molto positive le impressioni di chi lo ha visto all’opera sulla trequarti di Zanetti, può agire anche da seconda punta o imparare a fare la mezzala per caratteristiche. Anche qui, la concorrenza non manca, ma l’Inter c’è e sa di avere la carta Satriano da giocarsi. Sempre che non si decida di seguire un'altra strada per l'attaccante classe 2001...