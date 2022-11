Inter su Scalvini, l’Atalanta fissa il prezzo. Ecco le condizioni per il colpo

L’Inter fa sul serio per Giorgio Scalvini. La società nerazzurra segue da vicino il jolly dell’Atalanta: ecco le condizioni per il colpo

L’Inter fa sul serio per Giorgio Scalvini . La società nerazzurra segue da vicino il jolly dell’Atalanta, utilizzato da Gian Piero Gasperini sia a centrocampo che in difesa. Un giocatore duttile, molto apprezzato da Simone Inzaghi e dalla società nerazzurra in vista della prossima stagione.

Scalvini è il prescelto, per età, qualità, personalità e margini di miglioramento. Il jolly difensivo dell’Atalanta piace a tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico. Compirà 19 anni a dicembre, ma vanta già 29 presenze in A: ha un ingaggio sostenibile, è nel giro della Nazionale e può ricoprire tutti i ruoli della difesa, oltre ad agire a centrocampo in caso di necessità. Per l’Atalanta vale almeno 40 milioni, troppi per l’Inter.