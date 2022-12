L’Inter fa sul serio per Scalvini: le parole di Percassi, i contatti e i 2 jolly

L’Inter ha individuato in Giorgio Scalvini il colpo giusto. Duttilità e prospettive hanno convinto il club nerazzurro: può valere la pena fare uno sforzo economico per assicurarsi il classe 2003 dell’Atalanta.

La società orobica, però, si sa che è una bottega cara. Come spiegato dal presidente Antonio Percassi, la volontà è quella di non cedere Scalvini.

"Le assicuro che Scalvini adesso non si muove da Bergamo. È il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono”.

Ma nelle dichiarazioni del numero uno nerazzurro, la parola ‘adesso’ scandisce i tempi del possibile addio del 19enne: a gennaio non si muove, mentre a fine stagione tutto può cambiare.

La posizione incerta di Skriniar spinge il club nerazzurro a cercare alternative. Il club nerazzurro vuole assicurarsi il calciatore anche se la partita non è semplice con la valutazione minima che è di 40 milioni.

“La prima è una sorta di prelazione morale sul giocatore, data dai primi discorsi avuti con la dirigenza bergamasca già due anni fa; la seconda è data dalla possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash, con Giovanni Fabbian (valutato quasi 20 milioni) che resta il nome più appetibile per la Dea nonostante la società milanese non abbia intenzione di privarsi di lui”.