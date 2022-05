Inter, scatto per Asllani come vice-Brozovic: “Si lavora a questo scambio con l’Empoli”

Inter a caccia di un vice-Brozovic per la prossima stagione. Si lavora a uno scambio con l'Empoli in particolare

Inter a caccia di un vice-Brozovic per la prossima stagione. Il profilo individuato è quello di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Empoli. Le novità sul baby regista arrivano oggi da Calciomercato.com: "L'Inter continua a lavorare per un vice-Brozovic e nelle ultime settimane ha piazzato uno scatto importante per Asllani dell'Empoli. L'idea è di lavorare a uno scambio più o meno alla pari con uno degli esuberi dell'attuale rosa con il portiere Radu che potrebbe essere la carta giusta dato che i toscani perderanno Vicario (di proprietà del Cagliari e indirizzato verso la Fiorentina)", si legge.