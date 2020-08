Sky – Inter, scatto per Sanchez: accordo con il Manchester United a un passo

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Manchester United per il trasferimento di Alexis Sanchez, autore di 4 gol e 10 assist in 29 partite in questa stagione. Sky Sport rivela le ultime sul futuro dell’attaccante cileno, sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro.

“Si sta lavorando molto in queste ore, le ultime per raggiungere un accordo prima della scadenza del prestito. Le parti sono sempre più vicine con la trattativa che è a un passo dalla chiusura. Dopo il prestito dell’ultima stagione, Inter e United trattano il passaggio a titolo definitivo: un vantaggio per l’Inter sia per l’Europa League in caso di passaggio del turno contro il Getafe (ci sarà contro gli spagnoli, ndr) che per i prossimi anni. Il club nerazzurro ha già raggiunto l’accordo con il calciatore cileno per il contratto che l’ex Udinese firmerà“.

(Fonte: Sky Sport)