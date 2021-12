Inter-Torino, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia tre, Dzeko in pole

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera che vedrà l'Inter opposta al Torino

L'Inter si prepara ad affrontare il Torino. Si gioca a San Siro alle 18.30 l'ultimo match del 2021 da record dei nerazzurri. Simon e Inzaghi per il match è pronto a fare tre cambi rispetto alla formazione scesa in campo a Salerno . Uno per reparto in particolare, come sottolineato da Sky Sport.

In difesa tornerà Milan Skriniar al posto di D'Ambrosio, conferme per de Vrij e Bastoni. Il secondo cambio è obbligato, a centrocampo: al posto dello squalificato Barella c'è Vidal favorito su Gagliardini, con Brozovic e Calhanoglu confermati dall'inizio. Sulle fasce pronti Dumfries e Perisic, torna a disposizione anche Darmian che si accomoderà in panchina. In attacco per Skyc'è Dzeko favorito su Sanchez per far coppia con Lautaro Martinez (pronto a tornare titolare dopo la panchina di Salerno).