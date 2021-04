Inter, lo scudetto già dopo Crotone? Ora si può: ecco come

Con la sconfitta del Milan in casa della Lazio, l'Inter potrebbe vincere lo scudetto già domenica se l'Atalanta

Vincendo in Calabria l'Inter si porterebbe a 82 punti in classifica e potrebbe bastare anche un pareggio tra Sassuolo e Atalanta per proclamare la squadra di Conte campione d'Italia per la diciannovesima volta. Con un pareggio l'Atalanta salirebbe a 69 punti e con 4 partite ancora da giocare non potrebbe colmare il gap di 13 punti con l'Inter. Stessa cosa per Juve, Napoli e Milan che vincendo il prossimo turno arriverebbero a 69 e non potrebbe più aspirare al primo posto con una vittoria dell'Inter in casa del Crotone.