Fortezza tricolore: Inter martello a San Siro, numeri da record. Scudetto ‘fatto’ in casa

Nel 2011 i nerazzurri vinsero tre gare di fila ma non bastò per lo scudetto. Questa volta, che il record si può battere. Il Meazza sarà decisivo

Non accadeva dal 2011 ma quella volta non era servito a vincere lo scudetto che andò al Milan di Allegri dopo anni e anni di vittorie dell'Inter. La squadra di Conte, con la vittoria contro il Verona di Juric, ha vinto 13 gare casalinghe di fila in Serie A. È la seconda volta che accade. La prima volta era successo appunto nel maggio del 2011 (allora i nerazzurri persero lo scudetto ma arrivò la Coppa Italia). "Inarrestabile", scrive Opta per commentare il dato.