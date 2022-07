Inter, se resta Skriniar arriva il colpo “stile 2020. Come quando arrivò…”

L'Inter deve decidere cosa fare in difesa. C'è da sostituire Andrea Ranocchia ma soprattutto c'è da prendere una decisione sul futuro di Milan Skriniar. Cedere alle eventuali lusinghe, con annessi rilanci, del Psg o blindare il capitano per acclamazione dei tifosi. Nel caso in cui Skriniar dovesse rimanere a Milano, è già pronta la pista per il post Ranocchia.