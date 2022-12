SM – Inter offre 48 mln lordi a Skriniar per il rinnovo. All-in su questo nome se rifiuta

L’Inter è in attesa di una riposta da Milan Skriniar: ecco la super offerta. In caso di no, sarà all-in su questo nome per l'estate

Alessandro Cosattini

L’Inter è in attesa di una riposta da Milan Skriniar. I dirigenti nerazzurri, come confermato pubblicamente anche da Piero Ausilio e Beppe Marotta, hanno presentato al centrale un’offerta importante per rinnovare il contratto. Il difensore ha preso tempo finora e per questo i nerazzurri si guardano attorno in chiave mercato.

Inter-Skriniar, lo scenario — Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset sulla situazione: “Mentre aspetta una risposta da Skriniar all'offerta di rinnovo, l'Inter si cautela in caso di addio e mette nel mirino Giorgio Scalvini, punta di diamante della cantera dell'Atalanta. Nell'intervista concessa ieri a L'Eco di Bergamo Antonio Percassi ha blindato il proprio gioiello, assicurando che a gennaio non si muoverà, ma i nerazzurri restano alla finestra in vista dell'estate. L'offerta per Skriniar sarebbe da 48 milioni lordi per 4 anni, soldi che l'Inter potrebbe investire per strappare alla Dea Scalvini, che in nerazzurro percepirebbe uno stipendio molto più basso”, si legge.