Inter, Sensi già oggi pomeriggio in gruppo. Per Inzaghi anche un’altra buona notizia

L'aggiornamento da Appiano Gentile sui diversi nerazzurri già rientrati dai ritiri delle rispettive nazionali

Simone Inzaghi inizia a raccogliere i pezzi del suo mosaico in vista di Sampdoria-Inter. Un aggiornamento importante arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport: "Mentre Barella e Bastoni sono attesi per domani, Sensi, Brozovic, Perisic, De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Skriniar nel pomeriggio hanno lavorato insieme e domani torneranno nel gruppo dei "superstiti" che si è arricchito della presenza di Sanchez. Il cileno, salvo contrattempi, si candida dunque per la prima convocazione stagionale. Un recupero prezioso, considerando che i 4 sudamericani in nazionale (Correa, Lautaro, Vecino e Vidal), rientreranno a Milano soltanto venerdì sera".