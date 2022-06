Inter, ecco cosa serve per Dybala. La posizione su Dumfries, De Vrij e Pinamonti

Paulo Dybala e l'Inter si uniranno in matrimonio? Un aggiornamento arriva anche dal focus proposto da Repubblica in questi minuti: "Accordo è vicino sulla base dei 6 milioni netti più bonus a stagione. Ma nella "logica di sostenibilità" ribadita da Marotta, devono prima partire Sanchez e uno fra Correa e Dzeko , che pure Inzaghi terrebbe con sé. Difficile trovare l'incastro entro inizio luglio".

Sugli altri nomi, invece: "In difesa, l'obiettivo è reinvestire subito parte dei 70 milioni attesi dalla probabile cessione di Skriniar al Psg nell'acquisto di Bremer. Con il Torino si può chiudere a 28 milioni. E se De Vrij andrà al Chelsea con De Ligt, o al City, si sbloccherà la trattativa per Milenkovic, per cui la Fiorentina vuole una ventina di milioni. Un'altra strada, in salita, porta al turco Soyuncu del Leicester. Nei dialoghi del ds nerazzurro Ausilio con i club di Premier sembra essere sparito Dumfries. Nonostante l'arrivo di Bellanova, l'intenzione è tenerselo stretto. Quattrini freschi potrebbero entrare dalla cessione di Pinamonti, che i nerazzurri di Milano sono pronti a cedere a quelli di Bergamo per 20 milioni".