Inter, doppio colpo per Scudetto ed Europa: c’è un solo modo per arrivare al salto di qualità

L’Inter non vince da tre partite. Non è il momento più facile della stagione dei nerazzurri, che hanno dovuto incassare prima l’eliminazione dalla Champions League e poi l’aggancio della Juventus in vetta alla classifica. Antonio Conte sta facendo il massimo con la squadra che ha a disposizione, falcidiata dagli infortuni che non le hanno permesso di giocarsi queste partite decisive con la formazione migliore.

Proprio per questo motivo, come riportato da Sky Sport, la società è pronta a intervenire sul mercato: il nome in cima alla lista è Arturo Vidal, ma nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Cristian Ferreira, centrocampista classe 1999 del River Plate. I nerazzurri, dunque, sono ben disposti a rimpolpare, specialmente a centrocampo, la rosa a disposizione del tecnico interista, anche in previsione degli impegni in Europa League.

Da febbraio, infatti, campionato ed Europa dovranno andare a braccetto. E’ tutto ancora aperto, in un senso o nell’altro (senza dimenticare la Coppa Italia): ecco perché la rosa che verrà consegnata a Conte sarà in grado di reggere i vari impegni e perseguire fino alla fine i propri obiettivi. Solo così si può garantire al progetto nerazzurro un durativo e importante salto di qualità.

(Fonte: Sky Sport)