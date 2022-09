Inter, sfida alla Juve per Bensebaini: le cifre del possibile affondo a gennaio

Nerazzurri e bianconeri rivali anche sul mercato? Il laterale algerino può diventare obiettivo concreto per entrambi i club

Daniele Vitiello

Derby d'Italia di mercato all'orizzonte? Possibile, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sul suo sito in questi minuti. Inter e Juventus starebbero pensando infatti a Ramy Bensebaini, esterno sinistro a tutta fascia del Borussia Moenchengladbach, come rinforzo per la corsia mancina. Si tratta di un profilo nei radar di viale della Liberazione già nelle scorse sessioni di mercato, poi allontanatosi con l'arrivo di Robin Gosens.

"Nel caso Gosens non ingranasse e le alternative attualmente a disposizione (Darmian e in seconda battuta Dimarco) non si rivelassero all’altezza, la dirigenza potrebbe decidere di intervenire direttamente a gennaio. Sia per l’immediato che in prospettiva. In entrambi i casi, il nome di Bensebaini sarebbe in cima alla lista, per caratteristiche tecniche e situazione contrattuale", si legge nel focus della rosea.

Bensebaini è extracomunitario e l'Inter ha già spazio in rosa per inserirne uno. Ad agevolare ulteriormente la possibile trattativa anche altri fattori. Spiegano infatti i colleghi: "L’algerino sta seriamente pensando di arrivare fino alla scadenza dell’attuale contratto (giugno 2023) per potersi poi accasare dove meglio crede. In questo caso, ai tedeschi non resterebbe che farlo partire già a gennaio a una cifra di saldo, presumibilmente compresa tra i 5 e gli 8 milioni".

Non solo. Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "L’attuale stipendio dell’algerino si aggira infatti sui 2,2 milioni netti a stagione, cifra ampiamente alla portata dell’Inter anche ipotizzando un eventuale accordo al rialzo. Sarebbe ragionevole pensare di trovare un'intesa a una cifra non superiore ai 3-3,5 milioni a stagione".