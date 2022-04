Inter, sguardo al futuro: “Baccin visiona due fascicoli che saranno riaperti in estate”

Da viale della Liberazione non c'è fretta, qualche discorso è stato affrontato ma questi due fascicoli si riapriranno a campionato chiuso

Davvero positiva sin qui l'esperienza al Brest dei due gioielli dell'Inter Martin Satriano e Lucien Agoumé . I giovani nerazzurri sono infatti al centro del progetto del club francese, che li sta facendo crescere al meglio in vista di un loro ritorno a Milano. E il club di viale Liberazione, spiega Calciomercato.com, ha già cominciato le sue valutazioni: "A volerli all'Inter sono stati Ausilio e Baccin e quest'ultimo mercoledì è stato avvistato sulle tribune dello Stade Francis-Le Blé per il match tra Brest e Lione. Il dirigente nerazzurro si è offerto volontario per testare il vicino e progressi di questi due ragazzi (ne ha imprigionato solo in parte solo l'attaccante uruguaiano) suo cui l'Inter potrebbe presto dover prendere una decisione.

Il loro campionato con la maglia del Brest è un ottimo stato emozionante, tanto che in Francia vorrebbero riconfermarli entrambi per un'altra stagione. Da viale della Liberazione non c'è fretta, qualche discorso è stato affrontato ma i fascicoli si riapriranno a campionato chiuso, anche perché potrebbero presentare offerte di buon valore, attesting to the good work of Scouting svolto sia su Agoumé che su Satriano. E anche la scelta di mandali a giocare al Brest, nonostante le numerose offerte giunte per entrambi dall'Italia, se si è verificata azzeccata. Senza varcare i confini, probabilmente, giocato meno e procrastinato la loro esplosione", si legge.