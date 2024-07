Ora c’è Kiwior in cima alle preferenze. Perché risponde a un identikit che mette insieme le richieste di Inzaghi e le indicazioni della proprietà. E dunque ok al giocatore di prospettiva, ma pure un giocatore pronto e in grado di ricoprire due posizioni in difesa, ovvero quella di terzo di sinistra e anche quella di centrale. Settore nel quale De Vrij e Acerbi godono della stima incondizionata di Inzaghi ma devono pur sempre fare i conti con la carta d’identità. E allora Kiwior meglio di Rodriguez. Lo svizzero, in linea teorica, sarebbe la primissima scelta di Inzaghi, perché giocatore intelligente e magari pure disponibile a un ruolo non di primissimo piano almeno in partenza, anche per una questione di equilibri. Ma sullo svizzero continua a non esserci apertura da parte della proprietà, che ha dato mandato al direttore sportivo Piero Ausilio di scandagliare il mercato alla ricerca del profilo più “giusto”, di sicuro più futuribile dello svizzero. L’occasione può essere rappresentata da Kiwior, che evidentemente vedrebbe di buon occhio il trasferimento da Londra a Milano.