Il club francese vuole strappare il calciatore al club nerazzurro ma non è disposta per il momento a pagare la cifra richiesta dai nerazzurri per la cessione definitiva

L'Inter, spiega il giornale francese, chiede oltre trenta mln per il suo attaccante - reduce dall'esperienza vincente in Copa America con l'Argentina di Scaloni - e per la società francese si tratta di una cifra esorbitante, sia se si tratta di un acquisto definitivo sia se si tratta di una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Per questo l'OM cerca condizioni più flessibili che accontentino tutte le parti in causa, come ad esempio il prestito con diritto di riscatto.