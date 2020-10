Sky – Il Covid19 colpisce l’Inter: nel derby chance per Eriksen? Conte però è sicuro su…

Il covid19 ha ridotto le forze dell’Inter. Sono cinque i giocatori che sono stati contagiati. Conte dovrà reagire mandando, comunque, in campo nel derby la formazione migliore. Se si guarda all’ultimo undici che ha giocato con la Lazio (Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Martinez, Lukaku) non avrà a disposizione, per la partita del 17 ottobre, 2 terzi della difesa.

In mezzo non ci sarà Gagliardini e quindi l’allenatore dovrà attingere ad altre risorse, ma non sono tutte disponibili. Sensi è squalificato e Nainggolan ha il coronavirus. Ha sempre Brozovic come alternativa. Ma potrebbe esserci una nuova chance per Eriksen. Da una difficoltà potrebbe quindi nascere un’opportunità. Qualche mese fa il danese aveva sfiorato il gol al suo primo derby. Chissà che il destino non debba rendergli ancora qualcosa.

Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione i suoi, al completo, solo due giorni prima rispetto alla partita contro i rossoneri. “Di sicuro non stravolgerà una squadra che ha già dimostrato di avere un’identità precisa. Prima, per ora, nella classifica della media possesso palla (34.3% Inter, 32.4; la Juve e 32.1% il Napoli). In testa anche per numeri di cross effettuati (24) e seconda all’Atalanta per tiri in porta e media gol”, spiegano a Skysport24.

(Fonte: SS24)