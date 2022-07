Gds – Inter, Skriniar resta: ecco perché il club può permettersi di non venderlo ora

L'obiettivo economico-finanziario imposto dalla proprietà alla dirigenza dell'Inter è chiaro: +60 di attivo sul mercato entro giugno 2023. Ecco perché questa data può dare respiro a Marotta e Ausilio, che, perso Bremer, ora vogliono fare di tutto per trattenere Milan Skriniar . E possono farlo, spiega La Gazzetta dello Sport: "Skriniar sarebbe stato sacrificabile (con la giusta offerta) con in mano il sostituto adeguato, ovvero Bremer; sfumata questa possibilità, lo slovacco non può essere venduto a cuor leggero.

E dunque la scelta è quella di aspettare, di trovare strade alternative già tracciate o che potranno aprirsi da qui a giugno prossimo. Da qui a quella data, dunque, l’Inter sembra destinata a dover far partire almeno un pezzo da novanta. Ma come detto non c’è fretta: perché il valore di un calciatore può lievitare in breve tempo, perché i nerazzurri hanno tanti giocatori appetibili e perché non mancheranno le situazioni in cui i gioielli verranno messi in mostra.