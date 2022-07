Gds – Inter-Skriniar ai saluti, tra oggi e domani il Psg chiude: “Decisa la cifra finale”

"Siamo ai saluti e baci per Milan Skriniar, pronto ad abbracciare Parigi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'addio all'Inter di Milan Skriniar, ormai imminente. Lo slovacco è infatti pronto a salutare Milano in queste ore, con i due club che si incontreranno per chiudere l'affare. Si legge: "Lo slovacco è tornato a Milano sabato notte, ha dormito ad Appiano e ieri ha ritrovato Simone Inzaghi e molti dei suoi compagni. Che stanno per diventare...ex. Siamo alle battute finali nella trattativa che porterà il difensore al Psg. Il finale della storia non viene messa in discussione neppure dai protagonisti.