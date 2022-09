CorSera – Inter-Skriniar, le prospettive sono due. Marotta e Ausilio attendono segnali…

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar . Nell'ultima sessione di mercato il club nerazzurro ha respinto le proposte del Psg per il difensore, ma adesso bisogna pensare al rinnovo. Skriniar ha un contratto in scadenza nel 2023 e c'è il forte rischio di perderlo a zero. "La situazione è al momento di particolare attesa. Per Simone Inzaghi e per la dirigenza in generale, l’ex Sampdoria è un elemento davvero difficile da sacrificare, ma con la scadenza al 2023 la posizione contrattuale si sta facendo molto scomoda", sottolinea il Corriere della Sera.

"Il rischio concreto è quello di perdere il giocatore a zero a giugno, cosa che, se le parti decidessero di non proseguire il loro percorso insieme, andrebbe a costituire un problema anche serio per il bilancio della società. Le prospettive sono quindi due: salutare già a gennaio, per recuperare almeno parte del valore del suo cartellino, o rinnovare. Il primo caso è tutto da capire: il Psg continua a mandare segnali, ma al momento non affonda. Più facile, nel caso, che si presenti qualche club di primissima fascia con necessità urgenti in inverno, al momento non prevedibili. Sul rinnovo, Marotta e Ausilio stanno aspettando un segnale dagli agenti per fissare un appuntamento. Che ci sarà, di sicuro, ma al momento non è ancora stato calendarizzato. La situazione è complicata, l’esito incerto. Con la paura di un addio che l’Inter vorrebbe scongiurare. Ben prima di capodanno".