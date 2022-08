Inter, Skriniar e Dumfries corteggiati dalle big d’Europa: il piano per trattenerli

La strategia dell'area tecnica nerazzurra per trattenere i due giocatori, obiettivi di mercato di PSG e Chelsea

Alessandro De Felice

I gioielli dell'Inter fanno gola alle big d'Europa. In particolare sono due i calciatori nerazzurri che in questo momento sono nel mirino di top club: Milan Skriniar, che continua ad essere un obiettivo del PSG, e Denzel Dumfries, sulla lista della spesa del Chelsea.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, l'Inter ha un piano per trattenere Skrniar e Dumfries. Un piano che può andare in porto solo a determinate condizioni, anche se la fiducia rispetto a due settimane fa è cresciuto. Un'offerta shock, però, potrebbe cambiare la situazione.

La sfida contro il Lione ha certificato ancora una volta l'importanza di Skriniar e Dumfries nello scacchiere tattico nerazzurro. Con loro Inzaghi sa di avere una rosa da scudetto e per questo si augura che non arrivino offerte irrinunciabili di mercato.

Stando a quanto scrive il quotidiano, l'area tecnica nerazzurra ha messo a punto un piano economico per "salvare" la competitività della rosa attuale che, inevitabilmente, verrebbe minata dalla partenza di Skriniar o di Dumfries. Un addio, in realtà, sono rimandato, vista la necessità di fare cassa.

Il piano prevede tre cose:

"1) trattenere Milan e Denzel fino almeno fino al 30 giugno 2023, data entro la quale perfezionare la vendita di uno dei due. Naturalmente ciò sarà possibile solo se nei prossimi giorni non arriverà una proposta shock. Quelle giunte finora sono state respinte, ma c'è ancora un mese di mercato. Marotta, Ausilio e Baccin accettano di "programmare" la partenza di uno dei due con qualche mese d'anticipo, a patto di tenerli fino al termine della stagione. Prima chiaramente bisognerà rinnovare il contratto del difensore, in scadenza nel 2023 (accordo di massima già trovato a oltre 5 milioni a salire più bonus), e magari anche all'esterno, ma questo è un ostacolo non giudicato insormontabile;

2) vendere sia Pinamonti sia Casadei e mettere insieme 25-30 milioni di euro ovvero la metà del saldo attivo del mercato richiesto da Zhang;

3) abbassare il monte ingaggi risparmiando quelli di Lazaro (già partito), Pinamonti e soprattutto Sanchez, la cui risoluzione a meno di sorprese avverrà oggi".

L'Inter ha il vantaggio di avere dalla propria parte i calciatori: sia Skriniar sia Dumfries non hanno intenzione di puntare i piedi per andare via. Entrambi stanno bene a Milano e non spingono per salutare.

Un fattore importante per Inzaghi, che non vuole perdere il difensore e l'esterno, due uomini chiave della sua squadra.