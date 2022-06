EDITORIALE – Inter, Skriniar non ha prezzo. La risposta alla domanda è sempre la stessa

Il Psg è in forte pressing sull'Inter ed è pronto a mettere sul piatto tanti soldi, ma uno come il difensore slovacco non ha prezzo

Gianni Pampinella

Tutto ha un prezzo, o quasi. Nella vita come nello sport certe cose non le puoi comprare, semplicemente perché il loro valore è inestimabile. È il caso di Milan Skriniar. In questi giorni si parla molto del futuro del difensore con il Psg pronto a fare follie. Cederesti Skriniar per far posto a Lukaku e Dybala? È la domanda più ricorrente. La risposta è secca, no. No per tanti motivi. Il primo è che rimpiazzare un giocatore come lo slovacco non è semplice, ma il punto dirimente non è questo. Il punto, semmai, è capire cosa e quanto perde l'Inter senza uno dei suoi giocatori più rappresentativi. È giusto ricordare che solo 3 anni fa lo slovacco liquidò il suo agente, si recò nella sede nerazzurra e trattò in prima persona il rinnovo. Non una banalità di questi tempi dove il calcio ha ormai perso quel sapore romantico che ha accompagnato questo sport dai suoi inizi. "A mano a mano che lo sport si è fatto industria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall'allegria di giocare per giocare", scriveva Galeano.

Quella bellezza che Milan Skriniar incarna, che i tifosi dell'Inter gli riconoscono e che per questo lo acclamano a gran voce come prossimo capitano. Divenuto simbolo dell'interismo, Skriniar rappresenta quello che nel tempo sono stati Ferri, Bergomi, Zanetti. Pensate se Pellegrini avesse venduto Ferri. O se Moratti avesse ceduto alle lusinghe del Real Madrid. Se vendi uno come Skriniar vendi un pezzo di Inter.

Ci sono voluti anni per ricreare quel sentimento di interismo all'interno dello spogliatoio e non si può sacrificare tutto perché alle spalle c'è una proprietà che non mette più un euro da due anni. Un club come l'Inter non merita di essere trattato come il mini market del quartiere come avviene da due anni a questa parte. Vi siete mai chiesti perché il Psg imbottito di campioni in Europa non ha ancora vinto? Perché ai giocatori sembra importare poco della maglia. Un 'accozzaglia di campioni dove quello che conta sembra essere solo il conto in banca.

Il tifoso nerazzurro ha dovuto aspettare anni prima di rivedere giocatori che incarnassero lo spirito interista. Skriniar è uno di questi. Nè per 70 e nemmeno per 80 milioni, uno così non ha prezzo perché non è questione di soldi o di sostituti. È questione di spirito di squadra, di interismo puro. Adesso riproporre la domanda è d'obbligo, cederesti Skriniar per far posto a Lukaku e Dybala?