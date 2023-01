SM – Inter, Skriniar-PSG a giugno: i motivi. Sostituto? Un nome ancora non emerso

Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus con tutte le cifre dell'operazione: "Skriniar non firma il rinnovo proposto dall'Inter. In Francia sono sicuri, c'è un accordo verbale col PSG per la prossima stagione. Dalle verifiche fatte stamattina, sarebbero 9 i milioni sul piatto dai francesi e con un bonus alla firma di circa 20 milioni. La partenza a gennaio è ipotesi residuale, perché l'Inter dovrebbe prendere subito un sostituto e il calciatore dovrebbe rinunciare al bonus alla firma. Parte di quella cifra, circa 10 milioni, servirebbero al PSG per convincere eventualmente i nerazzurri. Tutto lascia pensare però che si arriverà così al termine della stagione".