Inter, ora Skriniar può restare: intesa per il rinnovo. L’obiettivo 60 mln…

Il futuro del difensore slovacco può cambiare: possibile la permanenza in nerazzurro con rinnovo del contratto

Alessandro De Felice

Porte girevoli in difesa per l'Inter. Se da una parte Bremer rischia di sfumare a causa dell'inserimento della Juventus, nonostante un accordo verbale in piedi da mesi con il difensore brasiliano del Torino, dall'altra il passare di giorni e ore spinge Milan Skriniar verso la permanenza.

La trattativa con il PSG per la cessione dello slovacco è in stand-by da giorni, esattamente dall'8 luglio, quando in viale della Liberazione è arrivata una proposta tra 53 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus.

Un'offerta che non soddisfa l'Inter, con Marotta e Ausilio che voglio incassare almeno 70 milioni tra parte fissa (60) e bonus facilmente raggiungibili (10).

Come riferisce Tuttosport, gli intermediari aspettano segnali da Parigi ma con il possibile passaggio di Bremer alla Juve aumentano le possibilità che l'Inter decida di trattenere Skriniar e rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2023. Il club e il calciatore slovacco hanno già un accordo per un ingaggio da 5 milioni a salire.

Il presidente Zhang si aspetta di incassare a breve, ma anche senza la cessione di Skriniar l'Inter è convinta di raggiungere l'obiettivo 60 milioni entro giugno 2023. Come? Attraverso le cessioni di Pinamonti e qualche altro giovane, rinviando l'uscita pesante.

"Il rischio che col passare delle settimane arrivino offerte per altri giocatori - Bastoni, Barella e Lautaro - è forte e potrebbe mettere Marotta e Ausilio in una posizione scomoda" conclude Tuttosport.