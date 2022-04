Inter al lavoro per blindare Skriniar: “Pronto rinnovo fino al 2027 a queste cifre”

I rumors di mercato non mancano per Milan Skriniar e l’Inter vista la scadenza di contratto al 30 giugno 2023 è al lavoro per blindarlo

Alessandro Cosattini

Anche in questa stagione Milan Skriniar sta giocando su livelli altissimi. I rumors di mercato non mancano per il difensore centrale e l’Inter vista la scadenza di contratto al 30 giugno 2023 è al lavoro per blindarlo. Dialoghi in corso tra le parti, come svelato anche da calciomercato.com che ha fatto il punto sulla situazione.

“C'è il rinnovo in ballo, un discorso avviato a marzo ma che ora attende un'accelerata importante per arrivare a dama. Non che ci siano difficoltà a trattare con lo slovacco, che ha ribadito più volte la ferma volontà di prolungare, vista anche l'intesa di massima sui dettagli del nuovo accordo per legare il giocatore all'Inter fino al 2027 con un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro annui. Blindarlo o, quanto meno, mettersi in una condizione contrattuale forte è d'altronde una priorità anche per la società nerazzurra: gli interessamenti non mancano, soprattutto dalla Premier League, ed eventuali offerte sono valutabili nell'ottica di autofinanziamento citata recentemente anche dall'ad Antonello. Nelle prossime settimane, probabilmente con l'inizio di maggio, Marotta e Ausilio approfondiranno nuovamente il discorso per arrivare alla fatidica fumata bianca e mettersi al riparo da qualsiasi scenario di mercato: Skriniar è imprescindibile in campo e vuole il rinnovo, l'Inter raccoglie la palla e prepara la sua mossa”, si legge.