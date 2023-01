Sky – Inter-Skriniar, la verità sulla deadline. Il sentore ora sul rinnovo…

Che ne sarà di Milan Skriniar? Il difensore slovacco non ha ancora sciolto le riserve e, come raccontato da più parti, l'attesa dell'Inter non durerà in eterno.

Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla deadline fissata dal club nerazzurro: "La scadenza è entro fine gennaio. Non è scritta nella pietra: il discorso è capire quali sono le sue vere intenzioni. L'Inter non può più alzare la sua offerta, visto che mette sul piatto cifre simili a quelle che ad esempio mette il Milan sul piatto per Leao che è un attaccante. Prima o poi dovrà fare una scelta. Ne stanno parlando più o meno da un anno e mezzo, il PSG da questa estate si è fatto sotto, per cui ci sono tutti gli elementi sul tavolo. Se dovesse decidere di lasciare l'Inter, rimarrà comunque fino alla fine dell'anno. Il sentore che abbiamo è quello di una distanza finora non colmata, ma le sensazioni le porta via il vento".