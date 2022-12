Inter, tentazione Smalling per la difesa di Inzaghi: pro e contro dell’affare

Tentazione Chris Smalling a parametro 0 per l’Inter: vediamo tutti i pro e i contro della possibile operazione

Alessandro Cosattini

Tentazione Chris Smalling per l’Inter. Il difensore inglese, in scadenza di contratto con la Roma al prossimo 30 giugno, nelle scorse ore è stato accostato ai nerazzurri. I giallorossi sono al lavoro per prolungare col giocatore su richiesta di José Mourinho, ma l’ad Beppe Marotta è alla finestra visto che a poco più di 6 mesi dalla scadenza, ancora non c’è l’accordo. Smalling a parametro 0 è un’idea che stuzzica, vediamo pro e contro del possibile colpo per i nerazzurri.

Smalling-Inter, i pro — Il fatto che possa arrivare a parametro zero è sicuramente il ‘pro’ principale di Smalling. Nessuna trattativa con la Roma, solo col giocatore sull’ingaggio. E Marotta è un grandissimo esperto in questo ambito. L’esperienza internazionale è un altro aspetto che gioca a favore dell’inglese, imprescindibile per Mourinho al centro della difesa. Retroguardia giallorossa che ormai da due anni è disposta a 3, proprio come quella nerazzurra, un altro fattore da non sottovalutare. Smalling dei tre è il centrale, ruolo che all’Inter ricoprono de Vrij (in scadenza al 30 giugno) e Acerbi (in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio).

Smalling-Inter, i contro — Il ‘contro’ principale è l’età, perché Smalling l’anno prossimo compirà 34 anni. Sarebbe dunque un rinforzo d’esperienza, molto probabilmente sarà l’ultimo contratto importante della carriera del giocatore. E anche a causa dell’età negli ultimi anni non sono mancati gli infortuni per il centrale, soprattutto muscolari. Quest’anno non si è praticamente mai fermato, ma nelle scorse stagioni aveva saltato in totale 55 partite (dal 2019/20). Non poche insomma. E gli anni che passano, infine, incidono anche sul ruolo: Smalling non è come Acerbi che può essere impiegato anche da braccetto. O centrale o centrale, per caratteristiche fisiche può agire solo da ultimo uomo in marcatura.

Marotta ragiona — Ragionamenti in corso dunque, con pro e contro sul tavolo di Marotta e Ausilio. L'Inter è vigile sulla situazione ed è pronta a muoversi qualora Smalling non dovesse trovare l'accordo per proseguire la sua avventura in giallorosso. I prossimi mesi saranno cruciali per il centrale inglese.