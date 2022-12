Inter su Smalling e un altro profilo a zero: cosa c’è dietro la strategia nerazzurra

Chris Smalling è un obiettivo dell'Inter? Sì, secondo l'indiscrezione emersa ieri su Radio Radio. Ne parla anche TuttoSport in edicola questa mattina: "Smalling da quando gioca nella Capitale ha ritrovato un rendimento altissimo. E' una pedina fondamentale della squadra di Mourinho, ma l’Inter che è alle prese con un reparto arretrato che potrebbe cambiare diversi volti nella prossima stagione, sta cercando di capire le intenzioni del giocatore che ha una clausola in proprio favore per rinnovare il contratto alle cifre attuali (3.8 milioni) qualora giocasse il 50% delle gare stagionali".

Da qui, quindi, la scelta di mettere nel mirino alcuni profili a parametro zero per il reparto arretrato. si legge ancora: "Il club nerazzurro sta valutando alcuni profili in scadenza - l’altro è Djidji del Torino - perché in questo momento i componenti del reparto arretrato di Inzaghi sono quasi tutti con il contratto fino al 30 giugno 2023. Skriniar , De Vrij , D’Ambrosio , Darmian e pure Acerbi , arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Ovviamente l’Inter da tempo lavora al rinnovo di Skriniar, prolungherà il contratto di Darmian e ragiona su quelli degli altri. Smalling a zero, però, sarebbe certamente un inserimento importante, per valore del giocatore e per la sua esperienza a livello internazionale, anche se la Roma rimane la sua prima scelta. Al momento".