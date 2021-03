Inter, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi effettuati ieri. I nazionali…

L'Inter e Antonio Conte possono tirare un sospiro di sollievo: i test effettuati ieri, infatti, non registrano ulteriori casi

L'Inter e Antonio Conte possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i test effettuati ieri, infatti, non registrano ulteriori casi con tutti i tamponi risultati negativi. "Sembra ora scongiurato il rischioso scenario del focolaio che avrebbe potuto coinvolgere altri calciatori della rosa. La tabella odierna non prevede dei nuovi test: a questo punto saranno fondamentali quelli di domani dai quali dipenderà la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile".