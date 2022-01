Inter, sondaggio per Bensebaini: relazioni positive, ecco le intenzioni nerazzurre

Nerazzurri alla ricerca di un esterno mancino: pista per giugno ma non è da escludere del tutto un colpo in anticipo

Daniele Vitiello

Ramy Bensebaini è sul taccuino dei dirigenti dell'Inter ormai da settimane. I nerazzurri sono usciti allo scoperto negli ultimi giorni e la pista sta diventando sempre più chiacchierata. Spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Dalla Germania potrebbe arrivare il rinforzo per la fascia sinistra: per sostituire Perisic, o per fargli da back-up qualora il croato dovesse dire sì al rinnovo di contratto. Il nome è quello di Bensebaini, laterale mancino algerino, ora pronto a partecipare alla Coppa d’Africa. Visionato più volte, sul suo conto sono arrivate solo relazioni positive. E, a 26 anni, sarebbe un innesto ideale, considerati i margini di crescita. Tuttavia, quello di Bensebaini è ormai un profilo internazionale e, quindi, la sua quotazione è abbastanza corposa, tanto da arrivare attorno ai 20 milioni di euro".

L'idea del club nerazzurro è piuttosto chiara: "L’Inter ha già cominciato a sondare il terreno. L’idea è anche quella di capire se il Moenchegladbach possa aprire anche ad un eventuale prestito nell’immediato. In viale Liberazione, infatti, vogliono farsi trovare pronti qualora Kolarov desse seguito ai suoi propositi di addio al calcio a stagione in corso. In tal caso, l’indicazione di Inzaghi è proprio un rinforzo per la fascia mancina, con Dimarco spostato definitivamente a fare il vice-Bastoni".