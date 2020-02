Inter, Chong primo colpo dell’estate. C’è il nome del possibile sostituto di Lautaro

Siamo ancora a febbraio, eppure in casa Inter si pensa anche alla prossima stagione. “Sempre la Premier, ancora la Premier. Era iniziata con Lukaku, non è mica finita con Eriksen, Moses e Young. L’Inter guarda ancora in Inghilterra. I giochi si fanno adesso, i lavori sono già in corso, le chiacchiere possono già portare a qualcosa di concreto. Come con Chong, ad esempio, ormai vicino a diventare il primo colpo dell’Inter che verrà. O come con Aubameyang, nome in prima fila nei ragionamenti che coinvolgeranno l’attacco nerazzurro del futuro”, scrive la Gazzetta dello Sport sul proprio sito.

L’attaccante potrebbe arrivare in caso di addio di Lautaro Martinez: “Il rischio che su Martinez si scateni una corsa è concreto. E i nerazzurri mettono nel mirino il gabonese in scadenza”.